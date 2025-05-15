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Коммерсантъ FM
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Рубио: конфликт между Россией и Украиной нельзя решить военным путем

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что не существует военного решения конфликта между Россией и Украиной. Он заявил об этом по приезде в Анталью на неформальную встречу глав МИД НАТО.

Марко Рубио

Марко Рубио

Фото: Umit Bektas / Pool / Reuters

Марко Рубио

Фото: Umit Bektas / Pool / Reuters

«Эта война будет завершена не военным, а дипломатическим путем»,— убежден господин Рубио (цитата по ТАСС).

Он добавил, что ситуация вокруг украинского урегулирования сложная, но США хотят увидеть прогресс в этом вопросе. «Мы готовы играть любую конструктивную роль, которую сможем, чтобы положить конец конфликту»,— заверил госсекретарь (цитата по «Интерфаксу»).

Что известно о стартующих сегодня в Стамбуле переговорах между Россией и Украиной

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В Стамбуле сегодня ожидаются переговоры России и Украины по урегулированию конфликта. Российская делегация уже прибыла в Турцию, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Планировалось, что украинскую делегацию возглавит президент Владимир Зеленский. СМИ пишут, что переговоры могут начаться после обеда.

О подготовке встречи — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».

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