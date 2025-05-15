Генсек НАТО признал превосходство России в оборонной промышленности

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия за три месяца производит столько боеприпасов, сколько все страны альянса за год. В связи с этим он призвал участников блока вкладывать больше средств в оборонную промышленность.

«Мы знаем, что русские восстанавливаются быстрыми темпами»,— сказал господин Рютте турецкому агентству Anadolu. Он утверждает, что со стороны России в долгосрочной перспективе существует угроза.

2 мая Reuters сообщало, что Марк Рютте предложил странам блока план увеличения оборонных расходов до 3,5% ВВП и иных расходов, связанных с безопасностью, до 1,5%. Конкретные пункты плана генсек не назвал. С призывом к странам НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП ранее выступал госсекретарь США Марко Рубио.

Подробнее — в материале «Ъ» «Генсек НАТО выразил Дональду Трампу европейскую озабоченность».

Елизавета Шмакова