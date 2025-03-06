Жену экс-главы Сочи Копайгородскую перевели в СИЗО до 17 мая

Суд в Москве удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения жене экс-главы Сочи Янине Копайгородской. Ее отправили в СИЗО до 17 мая, передает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Следствие просило отправить супругу экс-мэра в СИЗО, поскольку она оказала давление на свидетеля по уголовному делу. Ранее фигурантка Копайгородская находилась под домашним арестом.

«Ъ-Кубань» писал, что детей Янины Копайгородской могут отдать в детдом после изменения меры пресечения. Об этом она сама сообщила корреспонденту ТАСС. В семье Копайгородских пятеро детей: годовалые близнецы, девочки трех и 14 лет, а также 21-летний сын.

Вячеслав Рыжков