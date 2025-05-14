Природоохранная прокуратура нашла нарушения в вырубке деревьев сквера Антонова в Ульяновске

Ульяновская межрайонная природоохранная прокуратура в минувший вторник направила администрации Ульяновска и МБУ «Стройзаказчик» представления с требованием устранения нарушений законодательства при выдаче порубочного билета в сквере Антонова (микрорайон Новый город Заволжского района Ульяновска). Об этом ведомство сообщило ульяновской экоактивистке Елене Сергеевой ответ на ее обращение по поводу незаконности планов мэрии Ульяновска по вырубке деревьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Проверку природоохранная прокуратура начала 11 апреля когда стало известно о сходе жителей микрорайона, возмущенных планами администрации города по строительству МКД и вырубке деревьев в сквере им. авиаконструктора О.К Антонова. О планах стало известно из сообщения мэрии о назначенном на 2 апреля обследовании деревьев в целях выдачи порубочного билета на 44 дерева по заявке «Стройзаказчика». Прибывшие на обследование граждане увидели на эскизах проект большой замещенной брусчаткой площади со сценой, за который не голосовали, и запланированное строительство четырех МКД по другую сторону аллеи. Представители мэрии не могли ответить на их вопросы и обследование было признано несостоявшимся. Новых сообщений об обследовании не было, однако вскоре «Стройзаказчику» был выдан порубочный билет.

Еженедельно по четвергам жители собирались на сходы в защиту сквера, приглашая на них представителей власти, но те не являлись.

24 апреля на встрече с активистами в администрации Заволжского района представители мэрии признали ошибки и недоработки в проекте благоустройства, а 30 апреля мэр Ульяновска Александр Болдакин заявил в своем Telegram-канале, что поручил подчиненным «исключить снос деревьев, из проекта убрать возведение сцены и мощение большой площади перед ней», учесть мнение горожан. Власти обещали согласовать новый проект с представителями актива жителей микрорайона, но жители отмечают, что «согласования так и не было, деревья уже снесены, а в майские праздники в сквере Антонова работала тяжелая техника, снимая зеленый слой под предстоящее и ранее запланированное расширение площади».

В своем ответе природоохранная прокуратура отметила, что в ходе проверки были «выявлены нарушения в процедуре выдачи порубочного билета в части отсутствия дендрологического плана зеленых насаждений с перечетной ведомостью, а также ненадлежащего обозначения подлежащих сносу зеленых насаждений информационными листами или аншлагами». В то же время прокуратура подтвердила, что 11 апреля «Стройзаказчику» был выдан порубочный билет «взамен ранее выданному порубочному билету от 02.04.2025», основанный на комиссионном обследовании, проведенном 2 апреля. Ульяновские активисты заявляют, что обследование 2 апреля было признано несостоявшимся и такой порубочный билет является незаконным, на что и должна была обратить внимание прокуратура.

О своих претензиях к городской власти жители микрорайона снова намерены заявить в четверг на очередном сходе в сквере Антонова.

Сергей Титов, Ульяновск