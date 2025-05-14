Природоохранная прокуратура нашла нарушения в вырубке деревьев сквера Антонова в Ульяновске
Ульяновская межрайонная природоохранная прокуратура в минувший вторник направила администрации Ульяновска и МБУ «Стройзаказчик» представления с требованием устранения нарушений законодательства при выдаче порубочного билета в сквере Антонова (микрорайон Новый город Заволжского района Ульяновска). Об этом ведомство сообщило ульяновской экоактивистке Елене Сергеевой ответ на ее обращение по поводу незаконности планов мэрии Ульяновска по вырубке деревьев.
Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ
Проверку природоохранная прокуратура начала 11 апреля когда стало известно о сходе жителей микрорайона, возмущенных планами администрации города по строительству МКД и вырубке деревьев в сквере им. авиаконструктора О.К Антонова. О планах стало известно из сообщения мэрии о назначенном на 2 апреля обследовании деревьев в целях выдачи порубочного билета на 44 дерева по заявке «Стройзаказчика». Прибывшие на обследование граждане увидели на эскизах проект большой замещенной брусчаткой площади со сценой, за который не голосовали, и запланированное строительство четырех МКД по другую сторону аллеи. Представители мэрии не могли ответить на их вопросы и обследование было признано несостоявшимся. Новых сообщений об обследовании не было, однако вскоре «Стройзаказчику» был выдан порубочный билет.
Еженедельно по четвергам жители собирались на сходы в защиту сквера, приглашая на них представителей власти, но те не являлись.
24 апреля на встрече с активистами в администрации Заволжского района представители мэрии признали ошибки и недоработки в проекте благоустройства, а 30 апреля мэр Ульяновска Александр Болдакин заявил в своем Telegram-канале, что поручил подчиненным «исключить снос деревьев, из проекта убрать возведение сцены и мощение большой площади перед ней», учесть мнение горожан. Власти обещали согласовать новый проект с представителями актива жителей микрорайона, но жители отмечают, что «согласования так и не было, деревья уже снесены, а в майские праздники в сквере Антонова работала тяжелая техника, снимая зеленый слой под предстоящее и ранее запланированное расширение площади».
В своем ответе природоохранная прокуратура отметила, что в ходе проверки были «выявлены нарушения в процедуре выдачи порубочного билета в части отсутствия дендрологического плана зеленых насаждений с перечетной ведомостью, а также ненадлежащего обозначения подлежащих сносу зеленых насаждений информационными листами или аншлагами». В то же время прокуратура подтвердила, что 11 апреля «Стройзаказчику» был выдан порубочный билет «взамен ранее выданному порубочному билету от 02.04.2025», основанный на комиссионном обследовании, проведенном 2 апреля. Ульяновские активисты заявляют, что обследование 2 апреля было признано несостоявшимся и такой порубочный билет является незаконным, на что и должна была обратить внимание прокуратура.
О своих претензиях к городской власти жители микрорайона снова намерены заявить в четверг на очередном сходе в сквере Антонова.