Катар заключил сделку с Boeing на поставку 160 самолетов

Государственная авиакомпания Катара Qatar Airways подписала соглашение о покупке 160 самолетов американского концерна Boeing. Президент США Дональд Трамп сообщил, что сделка оценивается в $200 млрд.

Дональд Трамп и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани присутствовали на церемонии подписания соглашения в Дохе. «Это самый крупный заказ самолетов в истории Boeing, и это хорошо. Более $200 млрд и 160 самолетов — это фантастика»,— сказал президент США (цитата по Reuters).

Условия сделки пока не раскрывались. Также неизвестно, какие именно модели самолетов купит Qatar Airways. Согласно открытым данным, авиапарк катарской авиакомпании насчитывает 238 самолетов.

Дональд Трамп прибыл в Катар с официальным визитом днем 14 мая. На встрече главы государств заключили соглашение об экономическом сотрудничестве двух стран на $1,2 трлн.

О визите Дональда Трампа на Ближний Восток — в материале «Ъ» «Страны Залива оседлали волну».

Петр Бузлаев