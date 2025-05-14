Трамп заключил с Катаром соглашение об экономическом сотрудничестве на $1,2 трлн
Президент США Дональд Трамп заключил соглашение с руководством Катара на сумму более $1,2 трлн. Об этом в среду сообщила пресс-служба Белого дома. Речь идет в том числе о сделках в сфере оборонного сотрудничества. В администрации США заявили, что заключенные сделки «выведут Америку на путь нового Золотого века».
Фото: Brian Snyder / Reuters
«Сегодня в Катаре президент Дональд Трамп подписал с руководством Катара соглашение об экономическом сотрудничестве на сумму более $1,2 трлн долларов»,— говорится в сообщении на сайте Белого дома.
В Белом доме считают, что подписанные соглашения «будут способствовать инновациям и процветанию будущих поколений, укрепят американское производственное и технологическое лидерство и выведут Америку на путь нового Золотого века».