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Коммерсантъ FM
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Трамп заключил с Катаром соглашение об экономическом сотрудничестве на $1,2 трлн

Президент США Дональд Трамп заключил соглашение с руководством Катара на сумму более $1,2 трлн. Об этом в среду сообщила пресс-служба Белого дома. Речь идет в том числе о сделках в сфере оборонного сотрудничества. В администрации США заявили, что заключенные сделки «выведут Америку на путь нового Золотого века».

Фото: Brian Snyder / Reuters

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Сегодня в Катаре президент Дональд Трамп подписал с руководством Катара соглашение об экономическом сотрудничестве на сумму более $1,2 трлн долларов»,— говорится в сообщении на сайте Белого дома.

В Белом доме считают, что подписанные соглашения «будут способствовать инновациям и процветанию будущих поколений, укрепят американское производственное и технологическое лидерство и выведут Америку на путь нового Золотого века».

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