В Анапе сбор туристического налога приостановят до конца 2025 года

Сбор туристического налога в Анапе приостановят до конца 2025 года в связи с ограничениями купания на пляжах курорта из-за разлива мазута. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

«Мэр курорта Василий Швец поддержал озвученное губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым предложение о временной отмене сбора турналога в муниципалитетах, где продолжается ликвидация последствиями ЧС после разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря»,— говорится в сообщении.

Соответствующий нормативный акт будет принят на сессии Совета депутатов Анапы. Сегодня, 14 мая, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил главам Анапы и Темрюка в качестве меры поддержки курортной отрасли временно приостановить сбор туристического налога. На 150 пляжах в зоне ЧС купание пока запрещено. При этом с открытия сезона в городе-курорте с 1 мая Анапу посетили около 100 тыс. туристов — несмотря на временные ограничения на морские купания, курорт остается популярным направлением для отдыха.

Алена Воробьева