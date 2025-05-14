Аркадий Ротенберг возглавит общественную комиссию по спортивному судейству ОКР

Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) и председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг возглавит общественную комиссию по спортивному судейству. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта России, президент ОКР Михаил Дегтярев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

14 мая состоялось заседание исполкома ОКР, на котором был утвержден новый перечень общественных комиссий. В него вошла комиссия по спортивному судейству, которую возглавит Аркадий Ротенберг. Как сообщает господин Дегтярев, она была создана «в связи с многочисленными образениями в ОКР и Минспорта по качеству судейства». Комиссия будет заниматься разработкой предложений по улучшению системы судейства.

В перечень также вошли комиссии по этике, международному сотрудничеству, членству в ОКР, олимпийскому образованию, культуре, прессе, наградам и Fair Play, юридическая комиссия.

Таисия Орлова