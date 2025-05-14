Первый рейс из Перми в Ташкент улетел с загрузкой 90%

12 мая состоялся первый рейс по маршруту Пермь — Ташкент. Как сообщает краевое министерство транспорта, его загрузка составила 90%. Полетная программа рассчитана до 25 августа с частотой полетов один раз в неделю (по понедельникам). Тип самолета - Bombardier. Время в полете – 3 часа 20 минут. Рейсы выполняет авиакомпания «ЮВТ-Аэро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал аэропорта Перми. Фото: telegram-канал аэропорта Перми.

Ранее гендиректор «ЮВТ-Аэро» Петр Трубаев пояснял «Ъ-Прикамье», что рейс Пермь — Ташкент будет коммерческий, несубсидируемый, регулярный. Ожидается, что рейс будет ориентироваться как на туристов, так и на мигрирующих граждан Узбекистана.

В ноябре прошлого года «ЮВТ-Аэро» получило разрешение Росавиации на выполнение рейсов в Ташкент три раза в неделю. Сейчас «Узбекские авиалинии» раз в неделю по воскресеньям выполняет рейсы из Перми в Наманган.