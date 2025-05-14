Указ Трампа помешает Roche инвестировать в США $50 млрд

Швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding заявила, что вынуждена будет пересмотреть свои планы инвестиций в США в размере $50 млрд, о которых было объявлено в апреле, сообщает Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / File Photo / Reuters Фото: Dado Ruvic / File Photo / Reuters

В компании объяснили свое решение подписанием президентом Дональдом Трампом указа, обязывающего фармкомпании снизить стоимость лекарств на американском рынке. «Если этот указ вступит в силу, возможности Roche по финансированию ранее анонсированных значительных инвестиций в США окажется под вопросом»,— заявили в Roche.

О планах инвестиций в США Roche объявила в конце апреля после того, как господин Трамп пригрозил обложить 25-процентными пошлинами импортную фармацевтическую продукцию. Вложив в США $50 млрд, Roche намеревалась расширить и обновить там действующие производственные и логистические центры и построить новые заводы, создав в общей сложности 12 тыс. рабочих мест. Это позволило бы компании снизить импорт своей продукции и тем самым избежать высоких пошлин. Теперь же ситуация меняется.

В швейцарской компании отметили, что указ вряд ли скажется на ее показателях в 2025 году, но подчеркнули, что такие действия подрывают позиции самих США в сфере фармацевтики и здравоохранения, «ослабляют экономический рост и ведут к потере рабочих мест».

Алена Миклашевская