Roche инвестирует $50 млрд в США, чтобы избежать пошлин Трампа

Швейцарский холдинг Roche объявил о намерении инвестировать $50 млрд в производство в США. Эта сумма будет потрачена в ближайшие пять лет на расширение и обновление действующих производственных и логистических центров, а также на строительство новых заводов.

В рамках этого плана компания расширит свои производственные и складские центры в Кентукки, Индиане, Нью-Джерси и Калифорнии. В Пенсильвании будет построен новый завод по выпуску препаратов для генной терапии, а в Индиане — для непрерывного мониторинга уровня глюкозы.

Швейцарская фармкомпания наращивает производство в США, чтобы обойти импортные пошлины, вводимые Дональдом Трампом. 14 апреля президент США допустил введение тарифов на ввоз фармацевтической продукции в размере 25%.

Как отмечает Roche, как только программа будет реализована, компания начнет экспортировать из США больше лекарственных препаратов, чем импортировать.

Ранее о масштабных инвестициях в производство в США объявляли Eli Lilly, Novartis и Johnson & Johnson.

Кирилл Сарханянц