В Ростове вынесли приговор подозреваемой в подготовке к покушению на главу Крыма

Южный окружной военный суд вынес приговор Оксане Шевченко, которую обвиняли по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правоохранители установили, что осужденная в составе группы собиралась взорвать служебный автомобиль главы Республики Крым Сергея Аксенова. Для этого члены группировки наблюдали за маршрутами его передвижения, используя установленную в арендованном нежилом помещении камеру видеонаблюдения. В мае 2023 года фигуранты уголовного дела перевезли на автомобиле из Запорожской области радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые хранили в гаражном боксе в Симферополе для совершения покушения, однако были задержаны правоохранителями.

Отмечается, что подсудимая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговором суда Шевченко приговорена к 10 годам колонии общего режима и в качестве дополнительного наказания еще 1,5 года лишению свободы, а также к штрафу в размере 500 тыс. руб.

Константин Соловьев