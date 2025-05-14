На Кубани выпустили более тысячи электронных удостоверений ветеранов

В первом квартале 2025 года на Кубани выпустили более 1 тыс. электронных удостоверений ветеранов боевых действий.

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Электронные карты, являющиеся цифровым аналогом традиционного документа, начали оформляться с января текущего года и предназначены для удобного получения мер государственной поддержки участниками специальной военной операции и другими ветеранами, сообщает пресс-служба Юго-Западного Сбербанка.

Наибольшее число заявок на оформление карт в регионе было зафиксировано в Краснодаре, Кореновске и Горячем Ключе. По словам заместителя управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяны Чакаловой, новый формат документа вызвал значительный интерес со стороны пользователей, что обусловлено упрощенным доступом к льготам, выплатам и прочим формам господдержки. Она отметила, что при сохранении текущей динамики банк ожидает пятикратный рост количества выданных удостоверений к концу первого полугодия.