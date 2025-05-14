Иран пригрозил МАГАТЭ нарастить уровень обогащения урана до 93%

Руководство Ирана может нарастить степень обогащения урана до уровня 93%, если руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжит проводить антииранскую политику. Об этом говорится в официальном обращении парламента исламской республики к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Iranian Atomic Organisation / WANA / Reuters Фото: Iranian Atomic Organisation / WANA / Reuters

«Исламская Республика Иран не имеет никаких ограничений в сфере исследований и разработок в ядерной сфере и вправе обогащать уран до уровня 93% в соответствии со своими научными, медицинскими и промышленными потребностями»,— утверждают в парламенте страны (цитата по ТАСС). Там напомнили, что, в соответствии со статьей 4 Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), народ Ирана обладает тремя неотъемлемыми правами — на проведение исследований и разработок, на производство и на использование ядерной энергии. Подчеркивается, что ядерная программа страны носит мирный характер и находится под надзором МАГАТЭ.

Статья 4 ДНЯО предполагает, что все участники договора имеют право «развивать исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях без дискриминации» и в соответствии со статьями 1 и 2.

В 2015 году Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и ФРГ заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), известный как иранская сделка. Он предполагал ограничение Ираном своей ядерной программы в обмен на снятие санкций. В 2018 году Дональд Трамп вышел из соглашения. Вслед за этим Иран нарастил запасы высокообогащенного урана и, по данным МАГАТЭ, примерно в 40 раз превысил лимит, установленный СВПД. В апреле глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил, что Иран находится «недалеко от создания ядерной бомбы». Он говорил, что в нынешних условиях Тегерану потребуются не годы, а месяцы на создание нескольких ядерных боеголовок.

О развитии ситуации вокруг иранской ядерной программы — в материале «Ъ» «Ущемление иранского атома».

Анастасия Домбицкая