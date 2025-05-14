МВД Грузии будет выдворять россиян, участвующих в антиправительственных акциях

Грузия будет выдворять граждан иностранных государств, задержанных за мелкое хулиганство, неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, а также оскорбление чиновников. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел кавказской страны Александр Дарахвелидзе, анонсируя 14 Мая новый законодательный пакет, который включает изменения в закон «О правовом положении иностранцев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дарахвелидзе

Фото: МИД Грузии Александр Дарахвелидзе

Фото: МИД Грузии

Посетовав на то, что до сих пор участвовавшие в протестных акциях иностранцы «приговаривались к административному аресту, но после выхода из заключения имели право оставаться в стране еще год в качестве туристов», господин Дарахвелидзе заявил, что новый законопроект даст возможность «применять меру выдворения из страны и запрет на въезд в отношении тех лиц, которые въезжают в страну с целью дестабилизации». По его словам, поправки дают МВД право немедленно выдворять политически активных иностранцев и запрещать им посещать Грузию сроком до 3 лет.

Законодательный пакет был утвержден парламентом вечером 13 Мая в окончательном третьем чтении. Согласно поправкам, гражданам иностранных государств отныне запрещается участвовать в политических акциях, любых митингах и манифестациях, даже если они не противоречат действующему законодательству.

В мае 2024 года в Грузии начались массовые протесты из-за принятого парламентом закона об иностранных агентах. В ноябре, после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров с ЕС по членству Грузии в Европейском союзе, акции протеста вспыхнули вновь. Митинги и демонстрации на центральном проспекте Руставели несколько раз перерастали в ожесточенные столкновения с грузинским спецназом. Полиция арестовала сотни активистов, в том числе нескольких граждан РФ, по административным делам. Они были подвергнуты наказанию в виде штрафа или административного ареста, а затем вышли на свободу.

Подробнее о протестах в Грузии — в материале «Ъ» «Грузинский пат».

Георгий Двали, Тбилиси