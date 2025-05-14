Москалькова предложила увеличить выплаты ветеранам боевых действий

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова считает недостаточным размер ежемесячной выплаты ветеранам боевых действий в размере 4,5 тыс. руб. Федеральный омбудсмен предложила обратиться в госорганы, чтобы увеличить суммы выплат с учетом дифференцированного подхода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Нет необходимости доказывать, что она (выплата.— “Ъ”) чрезвычайно мала и несоразмерна тому огромному вкладу, которую внесли наши воины в обеспечение безопасности нашего государства»,— сказала Татьяна Москалькова на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека (цитата по «РИА Новости»). При назначении выплаты омбудсмен предлагает учитывать, где, когда и в течение какого времени ветеран нес службу.

По мнению госпожи Москальковой, дети участников СВО из числа бойцов ЧВК находятся в иных условиях, нежели дети других участников спецоперации, так как для них не предусмотрено одновременное получение двух пенсий.

В конце апреля группа депутатов Госдумы внесла законопроект, который предполагает установление предновогодней выплаты, а также выплат к Международному дню защиты детей и в связи с началом учебного года для семей участников СВО с несовершеннолетними детьми. Документ находится на предварительном рассмотрении.

О выплатах участникам СВО — в материале «Ъ» «"Трехсотым" пересчитали выплаты».