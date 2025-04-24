Минобороны подготовило проект о выплате выполняющим задачи КТО в приграничье

Минобороны России подготовило изменения в указ президента Владимира Путина о единовременной выплате участникам СВО. Ее предлагают распространить на военнослужащих, которые выполняют задачи контртеррористической операции (КТО) в Курской, Брянской и Белгородской областях. Выплата составит 400 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В документе уточняется, что выплата будет касаться военнослужащих по контракту и заключивших контракт сроком на год и более для выполнения КТО в приграничных регионах после 9 августа 2024 года. Текст проекта размещен на портале подготовки нормативных актов.

В начале апреля глава государства поручил разработать единый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки участникам СВО и их семьям. Ответственными за помощь военнослужащим назначены комиссия Госсовета и главы субъектов России.

Подробнее о выплатах участникам СВО — в материале «Ъ» «"Трехсотым" пересчитали выплаты».