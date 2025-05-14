Капитан «Ярославича» покидает клуб

Капитан волейбольной команды «Ярославич» Дмитрий Козлов покидает клуб. Прощальный пост опубликован на официальной странице клуба «Вконтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Волейбольный клуб «Ярославич» Фото: Волейбольный клуб «Ярославич»

«Дорогие болельщики, вот и настал тот день, когда нужно сказать до свидания и поблагодарить вас за поддержку, когда выигрывали, и в моменты неудач. Спасибо клубу за возможность быть причастным к тому большому делу, которое мы сделали. Спасибо большое команде за то, что справились со всеми испытаниями. В Суперлиге будет трудно, но вы справитесь»,— говорится в публикации. Напомним, что «Ярославич» вернулся в российскую Суперлигу.

Как сообщает «ЯПервый», у спортсмена закончился контракт, и он стал свободным агентом. В «Ярославич» Дмитрий Козлов, уроженец Рыбинска, пришел в 2023 году.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в мае этого года пост покинул тренер ярославского волейбольного клуба «Ярославич» Сергей Гранкин.

Алла Чижова