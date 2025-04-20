ВК «Ярославич» вновь будет выступать в Суперлиге

Волейбольный клуб «Ярославич» вернулся в российскую Суперлигу, обыграв «Тюмень» со счетом 3:1 в серии до трех побед. После двух побед в Ярославле команда Сергея Шляпникова и Сергея Гранкина отправилась в Тюмень, где могла оформить возвращение в элитный дивизион. Однако в субботу, 19 апреля, «Ярославич» уступил сопернику 1:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

На следующий день команда взяла реванш, выиграв все три партии и завершив серию с итоговым счетом 3:1. Это обеспечило «Ярославичу» право выступать в Суперлиге в следующем сезоне и титул чемпиона России в Высшей лиге «А».

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем телеграм-канале поздравил волейболистов и тренерский штаб с достижением. «Наши волейболисты – чемпионы России в Высшей лиге «А»! На протяжении всего сезона наш клуб радовал болельщиков зрелищной игрой. В суперфинальной серии до трех побед наши парни обыграли волейбольный клуб «Тюмень» и завоевали золотые медали чемпионата страны. Поздравляю наших волейболистов и весь тренерский штаб клуба с возвращением в российскую Суперлигу!»,— написал он.

Антон Голицын