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Олимпийский чемпион Гранкин покидает «Ярославич»

Тренер ярославского волейбольного клуба «Ярославич» Сергей Гранкин покидает команду в связи с окончанием действия контракта. Об этом сообщает клуб.

Фото: ВК «Ярославич»

Фото: ВК «Ярославич»

«Мы от всей души благодарим Сергея Юрьевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере»,— говорится в сообщении клуба.

Олимпийский чемпион, в прошлом член сборной России Сергей Гранкин стал главным тренером клуба в июле 2024 года. На сайте клуба он до сих пор указан как главный тренер, однако в соцсетях клуба главным тренером называется Сергей Шляпников, президент «Ярославича».

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что «Ярославич» вернулся в российскую Суперлигу.

Алла Чижова

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