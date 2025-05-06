Олимпийский чемпион Гранкин покидает «Ярославич»

Тренер ярославского волейбольного клуба «Ярославич» Сергей Гранкин покидает команду в связи с окончанием действия контракта. Об этом сообщает клуб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК «Ярославич» Фото: ВК «Ярославич»

«Мы от всей души благодарим Сергея Юрьевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере»,— говорится в сообщении клуба.

Олимпийский чемпион, в прошлом член сборной России Сергей Гранкин стал главным тренером клуба в июле 2024 года. На сайте клуба он до сих пор указан как главный тренер, однако в соцсетях клуба главным тренером называется Сергей Шляпников, президент «Ярославича».

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что «Ярославич» вернулся в российскую Суперлигу.

Алла Чижова