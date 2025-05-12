Отельеры ищут альтернативу

На фоне запрета купаться в море на 150 пляжах Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, местные отельеры ищут альтернативные виды отдыха, чтобы завлечь туристов. Участники рынка, в частности, делают упор на медицинскую базу и санаторный отдых с минеральными источниками, а также на систему «все включено». Кроме того, Анапа — единственный «пляжный» регион, цены на отели в котором снижаются. Максимальные скидки предлагают в июне, при этом к концу лета анапские отельеры прогнозируют рост спроса и цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

В Анапе размер дисконта в средствах размещения на майские праздники колебался в диапазоне 25% — 40%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Снижение среднесуточных тарифов в отелях курорта на летние месяцы стало заметно уже в середине марта. Наибольшая минусовая динамика отмечена для бюджетных объектов без бассейнов. «Максимальные скидки — на июнь, а вот в сентябре в Анапе ждут всплеска спроса и готовы поднимать цены»,— отмечает представитель АТОР Владимир Русанов.

Замдиректора детского курорта «Вита» Ирина Пелявинская обратила внимание на то, что большинство отельеров Анапы с первых дней ЧС вышли на пляжи для уборки подконтрольных территорий. «Благодаря техническому персоналу курорта мы разработали собственную новейшую систему, основанную на принципе механического просеивания песка через особые сетки различного сечения. В итоге это позволяет нам проводить за 10-12 часов работы очищение и боронование нашей пляжной территории общей площадью свыше 16 тыс. кв. м»,— рассказывает госпожа Пелявинская.

Отельеры, отмечая существенное сокращение бронирований, сохраняют умеренный оптимизм: озвученное 18 апреля решение Роспотребнадзора о неготовности 141 пляжа Анапы и девяти пляжей Темрюкского района, к летнему сезону пока не окончательное, а краевые власти обещали завершить все восстановительные мероприятия к 13 мая. «Ограничительные меры будут действовать до завершения очистки пляжей, пока все территории не будут соответствовать установленным требованиям санитарных норм. Открытие каждого пляжа возможно только после соответствующего допуска со стороны Роспотребнадзора»,— сообщают в оперативном штабе региона.

Пока же владельцы гостиниц ищут альтернативы пляжному отдыху. Директор санатория «Эллада» Виталий Мегрелидзе рассказал «Ъ-Новороссийск», что продажи летнего сезона они начали довольно поздно, в конце января.

На сегодняшний день, по словам отельера, аннулировано броней на сумму около 94 млн руб., загрузка на летний период составит около 50%. Также, отмечает он, сильно сменилась клиентура: ранее Анапа привлекала семейным отдыхом, в этом году на курорт чаще приезжают пары.

«Не могу сказать, что вводятся какие-то альтернативные формы досуга, в нашем случае мы, скорее, смещаем на них акцент. Данные услуги работали и в прошлые годы, однако они выступали в качестве дополнения к пляжному отдыху. В нашем случае, это наличие достаточно сильной и современной медицинской базы, а также высококлассный врачебный состав, включая врачей узких специальностей. Они позволяют диверсифицировать внимание с пляжного отдыха в сторону санаторно-курортного лечения»,— заключил господин Мегрелидзе.

Директор «Эллады» считает, что это будет достаточно сложный с экономической точки зрения для Анапы год, так как в городе большая зависимость от турпотока. Отельерам, по его словам, предстоит «подтянуть» альтернативные направления отдыха и уделить большое внимание экономике предприятия: избежать кассовых разрывов и задержек по выплатам.

С аннулированными бронированиями также столкнулись владельцы санатория «Родник». По данным исполнительного директора «Родника» Карины Ватьян, с 17 декабря туристы отказались от путевок на сумму свыше 50 млн руб., успевшим оплатить тур вернули около 4 млн руб. В санатории решили сделать акцент на внутренние ресурсы. «На территории комплекса расположены три природных источника минеральной воды, открывающих доступ к широкому спектру медицинских услуг»,— говорит госпожа Ватьян. Она дополняет, что в качестве стимулирующей опции туристам решили предоставить 10%-й дисконт на все летние месяцы.

Саркис Айвазян