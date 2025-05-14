Актрису Нину Гребешкову похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

В Москве завершилась церемония прощания с заслуженной артисткой России Ниной Гребешковой. Актрису похоронили рядом с мужем, кинорежиссером Леонидом Гайдаем, на Кунцевском кладбище. Госпожа Гребешкова скончалась 12 мая на 95-м году жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Александров, Коммерсантъ Фото: Сергей Александров, Коммерсантъ

На церемонию прощания пришли коллеги и близкие артистки, передает ТАСС. Союз кинематографистов, «Гайдай-центр» и мэрия Иркутска прислали на кладбище венки.

За годы кинокарьеры Нина Гребешкова сыграла более 80 ролей. Среди наиболее известных: Надежда Горбункова в фильме «Бриллиантовая рука» (1968), Анна Горбушкина в первой из трех новелл «Не может быть!» (1975) по произведениям Михаила Зощенко, Мусик и царица Тамара в фильме «12 стульев» (1971), тетя Клава в «Спортлото-82» (1982) и др.

Подробнее о Нине Гребешковой — в материале «Ъ» «Народная жена Советского Союза».