Подведомственный Минкульту ФГУП спроектирует «Судбищенскую битву» в Орле

Подряд на разработку проекта мемориального комплекса «Судбищенская битва» в Орле получило федеральное госпредприятие «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (подведомственно Министерству культуры РФ). Контракт с ФГУПом заключили по начальной цене в 156,8 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Заявка ФГУПа была единственной, поэтому конкурс признали несостоявшимся. Однако контракт было решено заключить с единственным претендентом согласно его ценовому предложению.

Предприятию предстоит до 11 ноября 2026 года выполнить археологическое обследование и разработку проектной документации с прохождением государственной экспертизы.

В начале мая стало известно, что еще один конкурс на разработку проекта сохранения объекта «Судбищенской битвы» в Новодеревеньковском районе за 84,7 млн руб. не состоялся из-за отсутствия участников. Новые торги пока не объявляли.

В ноябре 2024 года контракт на благоустройство территории Орла в рамках создания «Судбищенской битвы» выиграло московское ООО «Уваровская ПМК-22» за 341,8 млн руб. Работы необходимо выполнить до 15 июня 2026 года.

Алина Морозова