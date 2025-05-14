Нападающий «Локомотива» не жалеет о драке с игроком «Трактора»

Нападающий ярославского «Локомотива» Георгий Иванов не жалеет о потасовке с защитником «Трактора» Логаном Дэем, который нанес удар в голову его партнеру Артуру Каюмову. Инцидент произошел во время первой игры финала Кубка Гагарина 13 мая в Ярославле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Комментарий Георгия Иванова публикует Telegram-канал «Хоккейные головы». Журналисты спросили нападающего, жалеет ли он о том, что вступился за Каюмова.

«Не жалею. Я думаю, в таких моментах любой из нашей команды пошел бы заступаться за своего партнера. Такие моменты недопустимы. У нас каждый друг за друга, и мы готовы убивать за такое»,— сказал железнодорожник.

Ранее наставник «Локомотива» назвал своего подопечного «молодчиком», отвечая на вопрос об этом эпизоде. Состояние Каюмова на настоящий момент неизвестно, после матча нападающий «Локомотива» Максим Березкин сказал, что Каюмов «потрепанный, но к следующей игре будет готов».

Георгий Иванов подтвердил слова главного тренера Игоря Никитина о том, что два гола «Трактора» за 13 секунд «обескуражили» лавку.

«Мы сами виноваты, сами допустили глупые ошибки, о которых нас предупреждали. Просто каждый должен стать умнее. Показалось, что "Трактор" готов к вашей манере игры? Я так не думаю. Мы будем придерживаться своей игры, потому что она приносит результат. Мы верим в это и знаем это»,— сказал нападающий.

Напомним, что «Локомотив» уступил «Трактору» в первой игре финала со счетом 1:2.

Алла Чижова