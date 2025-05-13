Наставник «Локомотива» подвел итоги первого матча финала Кубка Гагарина

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин прокомментировал первую игру финала Кубка Гагарина, в которой железнодорожники уступили челябинскому «Трактору» со счетом 1:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Локомотив» уступил в первых матчах четвертьфинала, полуфинала, а теперь и финала. Никитин согласился с журналистами, что «это звенья одной цепи». Игроки «Трактора» счет открыли в третьем периоде — с разницей в 13 секунд были забиты два гола.

«Первый гол обескуражил всю лавку. Перед этим периодом было нарисовано, что нужно делать. Команда — живой организм. Она так выразила протест на предыдущую смену. В третьем периоде мы прибавили в статистике, но по факту проиграли. В хоккее важна искренность. Если ты отдаешь всего себя, то это приводит к правильным отскокам и удачным рикошетам. Наверное, сегодня этого не хватало. Что сделать, чтобы это пришло? Вспомнить, что это финал Кубка Гагарина»,— сказал наставник железнодорожников.

Журналисты решили узнать мнение Никитина по эпизоду, в котором пострадал Артур Каюмов. Защитник челябинцев Логан Дэй применил против него силовой прием. После падения на лед Каюмова нападающий железнодорожников Георгий Иванов вступил в драку. В итоге 5 минут штрафа получил Дэй и 2 минуты — Иванов.

«Что важнее в такой ситуации — финал Кубка Гагарина или заступиться за партнера? Я Жору полностью поддерживаю. Ну, а если бы судьи не дали 5 минут большинства? Сказали бы: приукрасили и все. Жора молодчик. По состоянию Каюмова пока не готов сказать, завтра выяснится»,— ответил главный тренер.

Нападающий «Локомотива» Максим Березкин считает, что игра была равной.

«Два гола привезли в свои ворота, но были шансы отыграться и выиграть в основное время. Что не получилось во втором? Хладнокровие в моментах, работа перед Фукале – и она обязательно зайдет. В следующей игре нужно показывать тот хоккей, что мы показывали весь сезон. Нужно давить, забирать нейтральные шайбы, воевать»,— приводит КХЛ слова Березкина.

«Трактор» повел в серии 1-0. Второй матч финала состоится 15 мая в Ярославле.

Алла Чижова