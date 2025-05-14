Минцифры: запрет на монополию провайдеров в домах введут в течение двух лет

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в ближайшие год-два планируется ввести стандарт о конкурентном доступе разных интернет-провайдеров в новостройки. Он будет включать требование о работе как минимум трех компаний в домах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Мне кажется, что в ближайшие несколько лет конкуренция будет еще более жесткая за потребителя»,— сказал министр на заседании «Умный город в структуре новых национальных проектов» (цитата по «Интерфаксу»). По мнению господина Шадаева, жильцы домов старого фонда также должны иметь выбор между разными провайдерами. Минцифры работает в этом направлении с Минстроем, добавил министр.

В 2024 году президент России Владимир Путин подписал закон о свободном доступе операторов связи в многоквартирные дома. Он предусматривает право жильцов самостоятельно выбирать нужного им провайдера и заключать с ним договор. Ранее выбор провайдера был возможен только по решению двух третей собственников жилья. В марте глава Минцифры сообщал, что для управляющих компаний могут ввести ответственность, если те не будут следовать закону. Это связано с жалобами телеком-компаний на управляющие организации.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Дискриминация по связному признаку».