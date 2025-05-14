Саудовская Аравия впервые вошла в топ-3 по числу туристов в России

Рекордсменами по темпам роста туристических поездок в Россию в первом квартале 2025 года стали арабские страны. Из Саудовской Аравии в РФ официально за этот период приехали 9,9 тыс. туристов, сообщает АТОР. В общем рейтинге стран по въездному турпотоку в РФ страна впервые вошла в тройку лидеров.

По сравнению с тем же периодом 2019 года число туристов из Саудовской Аравии увеличилось в 47 раз, пишет ассоциация. Тогда в Россию из страны въехало всего 210 граждан. «Кроме того, Саудовская Аравия стала абсолютным лидером и по темпам роста въездного турпотока в Россию — плюс 65,24% в сравнении с первым кварталом 2024 года»,— пишет АТОР.

Туристы из Саудовской Аравии предпочитают более расслабленный отдых, поэтому их часто можно встретить в кафе и ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга, а также в горах Сочи, пишет АТОР. В ассоциации считают, что прямое авиасообщение с Саудовской Аравией способствовало бы еще большему потоку туристов в РФ. Запуск таких рейсов ожидается осенью авиакомпанией Saudia Airlines.

Лидером по туризму в Россию остался Китай. В первом квартале года РФ посетили почти 107 тыс. туристов из КНР. На втором месте оказалась Турция. Из нее в Россию за тот же период приехали более 13 тыс. туристов. Всего РФ с января по март, по данным Пограничной службы, посетили почти 229 тыс. иностранцев.

Екатерина Отрашкевич