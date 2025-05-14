Суд в Тюмени отправил работника Ростехнадзора на 10,5 лет в колонию за взятки

Калининский районный суд в Тюмени отправил на 10,5 лет в колонию строгого режима бывшего начальника межрегионального контрольно-аналитического отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора за взятки на сумму более 5,5 млн руб., сообщили в СУ СКР по Тюменской области. По данным источника «Ъ-Урал», речь идет про Григория Молокова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он признан виновным по чч. 3, 5, 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размерах), ч. 1 ст. 291. 2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Суд установил, что с сентября 2017 года по март 2023 года начальник получал взятки от представителей экспертных организаций. Взамен он упрощал формальности при утверждении заключений экспертиз промышленной безопасности — например, содействовал устранению недостатков в документах. Это способствовало ускоренному внесению заключений в госреестр, что мог сделать как сам подсудимый, так и другие сотрудники. В феврале-апреле 2018 года подсудимый получил взятки за выдачу документов о проведении аттестации без фактического прохождения проверки шесть работникам организации.

Экс-начальник также лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на семь лет. Сумма взяток конфискована судом в доход государства. Пять взяткодателей также осуждены, в отношении троих преследование прекращено в связи с раскаянием.

Напомним, в декабре сотрудники ФСБ и СКР провели обыски в уральском управлении Ростехнадзора. В ходе мероприятий задержали троих сотрудников ведомства и двух руководителей коммерческих компаний. Обыски прошли в Челябинске, Екатеринбурге и Москве. Следствие предполагает, что работники Ростехнадзора незаконно выдавали разрешения промышленным предприятиям Челябинской и Свердловской областей.

Ирина Пичурина