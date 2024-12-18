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На Урале задержали пять человек по делу о взятках Ростехнадзору

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России провели обыски в уральском управлении Ростехнадзора, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В ходе мероприятий задержали троих сотрудников ведомства и двух руководителей коммерческих компаний. Сумма взяток составила около 5,7 млн руб.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Обыски прошли в Челябинске, Екатеринбурге и Москве, было возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Следствие предполагает, что работники Ростехнадзора незаконно выдавали разрешения промышленным предприятиям Челябинской и Свердловской областей.

По версии следствия, должностные лица Ростехнадзора вынуждали руководителей предприятий заключать контракты с подконтрольными им организациями на подготовку техдокументации по завышенной стоимости. Сейчас решается вопрос о заключении фигурантов под стражу.

Анна Капустина

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