Жителя Кузбасса арестовали за призывы к теракту 9 мая

Жителя города Киселевска задержали в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). По версии Следственного комитета РФ (СКР), мужчина призывал к теракту на мероприятиях в честь Дня Победы.

Согласно пресс-релизу областного СКР, фигурант дела 3 мая опубликовал в одном из мессенджеров комментарий, «содержащий призывы к осуществлению террористической деятельности» 9 мая. Преступную деятельность мужчины выявили ФСБ и МВД, они направили материалы оперативно-разыскной деятельности в СКР.

Подозреваемый был задержан. По решению суда мужчина отправлен под арест. Его имя и другие подробности дела не приводятся. СКР уточняет, что продолжает сбор доказательств по делу.

По подсчетам Верховного суда, в 2024 году в России по террористическим статьям приговорили 870 человек. Следственный комитет сообщал, что в прошлом году в суды направили 429 уголовных дел о преступлениях террористической направленности, что на 40% больше, чем годом ранее.