Тройку подержанных авто по снижению цены в СПб составили JAC, УАЗ и «Жигули»

Наиболее заметное падение стоимости на вторичном рынке автомобилей в Санкт-Петербурге в апреле продемонстрировали JAC J7 (18,2%), УАЗ Patriot (8,5%) и Lada 2104 (7,6%). Об этом сообщили «Ъ-СПб» в компании «Авто.ру». Средняя цена китайского JAC J7 опустилась до 1,07 млн рублей, ульяновского внедорожника — до 683 тыс. рублей, а «четверки» — до 168 тыс. рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным агрегатора, средняя цена б/у автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в апреле текущего года в сравнении с мартом сократилась на 0,4% и составила 2,21 млн рублей.

«В целом по стране снижение средней стоимости подержанных автомобилей наблюдается уже второй месяц подряд. Так, в апреле текущего года средняя цена на отечественные автомобили с пробегом до 15 лет по стране вернулась к уровню декабря и составила 710 тысяч рублей, что на 3% ниже, чем год назад»,— говорится в пресс-релизе.

Средняя цена китайских автомобилей составила 2,18 млн рублей, что на 3,5% меньше показателей прошлого года. Европейские, японские и корейские машины подешевели на 5% и предлагаются в среднем за 2,37 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что продажи легковых автомобилей в апреле 2025 года выросли на 20% к предыдущему месяцу.

Артемий Чулков