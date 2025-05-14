Суд дал условный срок новосибирскому депутату по делу о махинациях с землей

В Новосибирске сегодня завершился суд над депутатом регионального парламента Иваном Сидоренко, который обвинялся следствием в махинациях с муниципальной землей. По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, санкция — до 10 лет лишения свободы) его приговорили к 3,5 годам условно и штрафу в размере 700 тыс. руб., передает корреспондент «Ъ-Сибирь» из зала суда.

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Напомним, прокуратура требовала для Ивана Сидоренко 5,5 лет колонии общего режима и штраф 1,3 млн руб.

Как считает следствие, еще в 2013 году обвиняемый, ранее возглавляя ООО «Новоторг-Сиб», арендовал участок муниципальной земли в Калининском районе Новосибирска площадью 19,6 тыс. кв. Его кадастровая стоимость составила 163,7 млн руб. Компания якобы возвела на участке торговый центр площадью более 5 тыс. кв. м, а оформив его в собственность, получила право выкупить участок по льготной стоимости — за 17,1 млн руб. Между тем, по данным правоохранителей, ТЦ существовал лишь на бумаге. После этого, сообщает прокуратура, обвиняемый построил на этой земле два многоэтажных дома.

В середине сентября 2022 года управление Следственного комитета России по Новосибирской области возбудило дело в отношении Ивана Сидоренко. Основанием послужили материалы УФСБ. По решению суда парламентария отправили под домашний арест. Причиненный мэрии ущерб был возмещен обвиняемым еще на стадии следствия.

Илья Николаев