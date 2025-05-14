NYT: Иран предложил создать ядерный консорциум при участии США

Иран предложил сформировать консорциум стран Ближнего Востока для обогащения урана с привлечением инвестиций из США. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Консорциум позволит Тегерану обогащать уран до 3,67% и поставлять его арабским странам для гражданских целей. Согласно предложению Ирана, на ядерных объектах будут работать международные наблюдатели, включая экспертов из США. В отличие от сделки 2015 года, соглашение не ограничено 15-летним сроком и может быть бессрочным.

По словам собеседников издания, в воскресенье, 11 мая, в Омане глава МИД Ирана Аббас Арагчи представил план спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу. Исламская республика рассматривает эту инициативу как альтернативу требованию Вашингтона о полном отказе от ядерной программы. В качестве возможных участников консорциума источники NYT назвали Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

11 мая в Омане прошел четвертый раунд ирано-американских переговоров. Господин Арагчи охарактеризовал его как «сложный, но способствующий взаимопониманию». МИД Ирана заявил о готовности Тегерана продолжать работу над гарантиями мирного характера своей ядерной программы и корректировать уровень обогащения урана для укрепления доверия с США.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ущемление иранского атома».