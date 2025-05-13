Из Нижнего Новгорода в Сухум вылетел первый авиарейс

Первый авиарейс нового маршрута из Нижнего Новгорода в Сухум вылетел вечером 13 мая. В ночь на 14 мая самолет авиакомпании «Икар» вернется из Сухума обратно в Нижний Новгород.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Как писал «Ъ-Приволжье», впервые о планах по организации авиасообщения между Нижним Новгородом и Сухумом нижегородский мэр Юрий Шалабаев сообщил после посещения Абхазии в начале года. Рейсы впервые будут субсидироваться за счет средств городского бюджета.

В 2025 году авиасообщение между Нижним Новгородом и Абхазией возобновилось после перерыва более чем в 30 лет.

Первый рейс в Сухум должен был отправиться из Нижнего Новгорода 6 мая, но из-за массовых ограничений на полеты, введенных в тот день в российских аэропортах, вылет не состоялся.

Андрей Репин