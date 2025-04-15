Авиакомпания «Икар» получит субсидию 14,78 млн рублей за полеты в Сухум

Единственным участником конкурса на получение субсидии для выполнения международных рейсов из Нижнего Новгорода в Сухум (Абхазия) стала авиакомпания «Икар». Об этом говорится в протоколе подведения итогов конкурсного отбора, опубликованном на сайте нижегородской мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По данным городской администрации, общий объем субсидии в 2025 году составит 14,78 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», о планах по запуску прямых авиарейсов в Абхазию мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в феврале после посещения Сухума. Это будет первый город, полеты в который будут субсидироваться из муниципального бюджета.

Андрей Репин