Первый рейс из Нижнего Новгорода в Сухум отменили

Авиарейс из Нижнего Новгорода в столицу Абхазии Сухум, намеченный на 6 мая, отменили вовсе. Информация об этом размещена на онлайн-табло нижегородского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Рейс 6 мая должен был стать первым прямым рейсом по данному направлению. Эти рейсы субсидируют из бюджета Нижнего Новгорода. Из-за введенных в аэропорту ограничений сначала вылет перенесли на 7 мая, но теперь отменили вовсе. Отменен также и прилет из Сухума.

Как писал «Ъ-Приволжье», ограничения на полеты, введенные в аэропорту Нижнего Новгорода с 16:10 6 мая, сняли в 10:59 7 мая. Из-за ограничений отменили уже минимум четыре рейса, остальные пока числятся задержанными.

Судя по онлайн-табло, по состоянию на 13:20 7 мая, пока ни один рейс после снятия ограничений не вылетел.

Галина Шамберина