Первый прямой авиарейс из Нижнего Новгорода в Сухум отправится 6 мая

Авиакомпания «Икар» совершит первый субсидируемый за счет городского бюджета рейс из Нижнего Новгорода в Сухум 6 мая. Следующий рейс состоится 13 мая. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», из бюджета Нижнего Новгорода на субсидирование авиаперелетов в Сухум в 2025 году планируется направить 14,78 млн руб.

О планах по запуску прямого авиасообщения с Абхазией мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал в феврале после визита в Сухум.

Как писал «Ъ», в 2025 году после перерыва боле чем в 30 лет возобновилась продажа авиабилетов из России в Абхазию.

Андрей Репин