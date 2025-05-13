Расследование гибели девушки в Перми поставлено на контроль центрального аппарата СКР

По поручению Председателя СК России расследование обстоятельств гибели девушки у бара в Кировском районе Перми поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Как сообщает пресс-служба следкома, в рамках расследования будет проверена законность установки собственником бара металлического ограждения с кольями и соблюдение им правил его эксплуатации. Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение руководителю краевого СК доложить о первоначальных результатах расследования.

Тело 18-летней девушки было обнаружено в ночь на 11 мая на заборе рядом с кафе по улице Маршала Рыбалко. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту убийства. По данным минтербеза, версия о причастности к ее гибели граждан иностранных государств не подтверждается. Предварительная версия — несчастный случай. Смерть наступила в результате проникающего колотого ранения туловища. При этом девушка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения (5,8 промилле).