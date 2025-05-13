«Роскосмос»: Восточный работает штатно, пожар в окрестностях локализован

Космодром Восточный в Амурской области продолжает работу в штатном режиме несмотря на лесные пожары в районе, сообщил «Роскосмос» в свом Telegram-канале. По данным администрации закрытого города Циолковский, где в основном живут сотрудники космодрома, огонь локализован, угрозы для жителей нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Пожар возник в лесном массиве Свободненского района Амурской области, на участке фронтом до 8 км. Быстрое распространение огня было обусловлено сухой погодой и ветром с порывами до 24 м/с. Несмотря на это, пожарные службы совместно с подразделениями космодрома принимают все необходимые меры для предотвращения движения огня в сторону стратегически важного объекта.

Космический центр «Восточный» активно участвует в тушении пожара, выделив специальную тяжелую технику, пожарные автомобили и личный состав для помощи экстренным службам. Руководство региона и космодрома совместно контролируют ситуацию и проводят плановые мероприятия согласно графику работ.