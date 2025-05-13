Reuters: США и Саудовская Аравия обсуждают покупку Эр-Риядом истребителей F-35

Вашингтон и Эр-Рияд обсуждают потенциальную покупку Эр-Риядом истребителей F-35. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника, осведомленных о ходе переговоров. Если сделка состоится, Саудовская Аравия станет второй страной после Израиля на Ближнем Востоке, эксплуатирующей F-35.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

Фото: Brian Snyder / Reuters Дональд Трамп и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

Фото: Brian Snyder / Reuters

По словам одного из источников, переговоры о потенциальной покупке Саудовской Аравией американских истребителей пятого поколения активизировались потому, что сегодня у Израиля есть существенное военное преимущество из-за наличия в арсенале F-35. Другой источник отмечает, что до сих пор неясно, одобрит ли Вашингтон такую сделку с учетом союзнического характера отношений США и Израиля.

Агентство Reuters ранее сообщило со ссылкой на источники, что в ходе своего визита президент США Дональда Трампа в Эр-Рияд может предложить руководству Саудовской Аравии пакетную сделку по продаже американских вооружений на сумму более $100 млрд.

Дональд Трамп прибыл в Эр-Рияд 13 мая. В Саудовской Аравии он проведет переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и примет участие в саммите США—Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Оттуда американский лидер направится в Катар, а 15 мая посетит ОАЭ. Это первая продолжительная зарубежная поездка господина Трампа с начала его второго президентского срока. Ожидается, что турне американского президента почти полностью будет посвящено заключению инвестиционных соглашений между Вашингтоном и аравийскими столицами, а также вопросам торговли в условиях новой таможенной политики США. Axios писал, что Дональд Трамп намерен заключить со странами Персидского залива сделку на общую сумму в $1 трлн.

Подробности — в материале «Ъ» «Президент США пролетит мимо ближайшего союзника».

Анастасия Домбицкая