Axios: Трамп намерен заключить сделку на $1 трлн со странами Персидского залива

Президент США Дональд Трамп 12 мая отправится в первую зарубежную поездку после переизбрания в качестве главы государства. Он планирует посетить Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар и вернуться в Штаты со сделками на $1 трлн. Об этом пишет Axios со ссылкой на четыре американских и два арабских источника. По их словам, визит господина Трампа будет в основном посвящен бизнесу, а геополитическая повестка отойдет на второй план.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / File Photo / Reuters Фото: Jonathan Ernst / File Photo / Reuters

Axios напомнил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман обещал инвестировать в США $600 млн за четыре года. Грядущие соглашения США и Саудовской Аравии, по данным Axios, будут включать военные поставки на сумму не менее $100 млн, а также крупные энергетические и ресурсные сделки.

Один из собеседников Axios уточнил, что со своим предложением о сделке с США выступит и Катар. Инвестиции Катара могут составить до $300 млн, включая сделки по поставке в страну коммерческих самолетов Boeing и покупке беспилотников MQ-9 Reaper на сумму $2 млрд. В марте ОАЭ также заявляли, что в течение десятилетия планируют направить в США $1,4 трлн инвестиций.

Подробнее о дебютном турне Дональда Трампа — в материале «Ъ».