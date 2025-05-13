В Свердловской области запустят антикоррупционную программу

Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер утвердил указ о начале действия региональной антикоррупционной программы, следует из документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Программа предусматривает меры, направленные на борьбу с коррупцией. В частности, будут проводиться антикоррупционные экспертизы нормативных актов, проверки сведений о доходах и имуществе госслужащих и мониторинг госзакупок. Информация по результатам проверок будет направляться в прокуратуру.

Особое внимание уделено прозрачности при предоставлении земельных участков, оценке конфликта интересов при организации торгов, использованию цифровых технологий для снижения коррупционных рисков.

Власти планируют проводить обучение по антикоррупционной тематике, создать реестр уволенных за коррупцию и систематизировать практику сообщений о склонении к преступлениям. Кроме того, особое внимание уделяется контролю за получением подарков чиновниками.

Ранее фигурантами коррупционных уголовных дел стали бывший мэр Дегтярска Вадим Пильников, глава Артемовского городского округа Константин Трофимов и бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Они обвиняются в получении взяток в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).

В правительстве региона отметили, что реализация программы направлена на повышение эффективности борьбы с коррупцией и укрепление законности в Свердловской области.

Полина Щуцкая