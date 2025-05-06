В суд направили дело главы Артемовского округа о взятках на 3,9 млн рублей

Прокуратура Первоуральска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы Артемовского городского округа (Свердловская область) Константина Трофимова, обвиняемого в получении взяток на общую сумму 3,9 млн руб., сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Трофимов во время заседания суда

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Константин Трофимов во время заседания суда

Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

По версии следствия, Трофимов с июня по декабрь 2022 года получил взятки от и.о. директора МУП «Павлик Морозов» (загородный оздоровительный комплекс) за общее покровительство, сокрытие нарушений и продление трудового договора (ч. 4, 5, 6 ст. 290 УК РФ). Кроме того, в тот же период глава округа получил взятку от директора МУП «Наш дом Артемовский» (управляющая компания) в виде водонагревателя и услуг по его установке.

Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд.

Напомним, Первоуральский городской суд арестовал Константина Трофимова 20 сентября 2024 года. В середине апреля Артемовский городской суд продлил Константину Трофимову срок содержания под стражей до 17 мая.

Полина Щуцкая