Путин поручил направлять 20% господдержки на финансирование мультфильмов

Президент Владимир Путин поручил правительству разработать механизм отправки 20% средств, предназначенных на господдержку кино, в пользу анимации. Также нужно отчислять 10% средств, полученных от проката иностранных мультфильмов, в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Эти деньги тоже планируют использовать для финансирования анимационных фильмов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Доклад по указанным темам должен быть представлен до 30 ноября. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и исполнительный директор Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Федор Соснов.

Полный список поручений опубликован на сайте Кремля. Они были даны президентом по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 25 марта. Помимо этого господин Путин поручил создать театр современной патриотической драматургии, а также сформировать перечень фильмов для обязательного показа в школах.

О работе над списком фильмов — в публикации «Ъ» «Поиск кино».