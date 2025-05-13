Путин поручил создать театр современной патриотической драматургии

Президент Владимир Путин поручил создать в Москве театр, ориентированный на продвижение драматургии патриотической направленности. Ответственными за поручение назначены мэр столицы Сергей Собянин, министр культуры Ольга Любимова и помощник президента Владимир Мединский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Театр будет создаваться также при участи Союза писателей России и президентского Совета по культуре и искусству. Доклад об исполнении поручения ответственные должны представить до 30 ноября 2025 года.

Поручение дано по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 25 марта. На нем писатель Захар Прилепин заявил, что в Москве нет театра, где ставились бы спектакли по произведениям современных писателей. Он указал, что речь идет в том числе о постановках по произведениям, посвященным спецоперации на Украине. Господин Прилепин предложил президенту создать в столице театр для Союза писателей России, в котором можно было бы ставить пьесы, которые «касаются сегодняшнего дня». Владимир Путин в ответ пообещал подумать над этим предложением и обсудить его с профильными ведомствами.

Полина Мотызлевская