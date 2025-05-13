Алаудинов: большинство бойцов «Ахмата» вернулись в строй после операции «Поток»

Большая часть военнослужащих, участвовавших в операции «Поток», уже вернулись к выполнению своих обязанностей. Об этом сообщил командир спецподразделения «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Большая часть бойцов, которые непосредственно принимали участие в операции "Поток", они уже вернулись в строй. Часть из них, к сожалению, до сих пор остается в госпиталях, потому что они получили очень специфическое отравление организма»,— рассказал генерал. По его словам, отравление возникло из-за длительного пребывания бойцов внутри газовой трубы. Химические реакции привели к разной степени тяжести отравлениям.

Операция «Поток» была проведена силами сводного штурмового отряда, включавшего бойцов 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, спецназа «Ахмат», а также добровольцев из бригад «Ветераны» и «Восток V». Военнослужащие преодолели около 15 км по трубопроводу и внезапно вышли в тылу украинских войск у Суджи. Военнослужащие говорили на украинском языке и представлялись пленными.

13 марта 2025 года Министерство обороны РФ сообщило о полном освобождении Суджи, находившейся под контролем ВСУ почти семь месяцев. 26 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области.