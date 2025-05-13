Землю для строительства фармзавода на Ставрополье продали за 123 млн рублей

Земельный участок компании-банкрота «Эстмедикал» в Ставропольском крае, предназначенный для строительства фармзамзавода, продали на торгах за 123 млн руб. Территорию прибрел предприниматель Андрей Бутылов из Санкт-Петербурга, сообщает конкурсный управляющий организации Елена Розгон на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общая площадь участка составляет 337,2 тыс. кв. м. Землю ООО «Эстмедикал» выставили на торги в конце марта 2025 года с начальной ценой 403,6 млн руб. Первоначально территорию пытались реализовать за 448,4 млн руб., однако аукцион был признан несостоявшимся из-за недостаточного количества участников.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ИП Бутылов Андрей Валерьевич зарегистрирован в Санкт-Петербурге в 2007 году. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Андрей Бутылов является совладельцем ООО «Прометей» (г. Санкт-Петербург). Общество занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. ООО «Эстмедикал» зарегистрировано в Ставрополе в 2023 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля фармацевтической продукцией. 100-процентным учредителем является Мариам Газикова. С 2021 года ООО «Эстмедикал» показывает нулевую выручку, с 2019-го общество работает с убытком. По итогам 2022 года убыток компании составил 194 млн руб. Кредиторская задолженность предприятия на конец 2023 года — 7,7 млрд руб., дебиторская — 3,8 млрд руб.

Проданная земля расположена в селе Надежда Шпаковского района Ставропольского края на землях населенных пунктов. Согласно документам, участок предназначен для возведения предприятия по производству готовых лекарственных форм антибиотиков. По информации публичной кадастровой карты, село Надежда находится вблизи Восточного обхода Ставрополя. Кадастровая стоимость проданного участка составляет 104,5 млн руб.

В июле 2022 года арбитражный суд Ставропольского края признал ООО «Эстмедикал» банкротом. Инициатором банкротства компании стало ООО «ФармХимПром» из-за долга в сумме 11 млн руб.

Ранее Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил заявление ПАО «Промсвязьбанк» (Москва), запретив Елене Розгон проводить торги по реализации имущества ООО «Эстмедикал». Речь идет о дебиторской задолженности ООО «Фарма-Опторг (730 млн руб.).

Подробнее — в материале «Ъ-Кавказ» «Надежда на антибиотик».

Тат Гаспарян