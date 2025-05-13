Денис Паслер посетил завод «Исеть» в Каменске-Уральском

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер посетил в Каменске-Уральском завод «Исеть», который является одним из ведущих предприятий по разработке и производству соединителей, сообщил департамент информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер (в центре)

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Денис Паслер (в центре)

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В ходе визита он встретился с работниками предприятия. Он спросил у них, выплачивают ли им зарплату и довольны ли они директором. На оба вопроса они ответили утвердительно и добавили, что зарплата поднимается, а на предприятии планируется модернизация.

Завод «Исеть» с 2022 года является участником нацпроекта «Производительность труда». За последние два года заключило договоры о сотрудничестве с Каменск-Уральским радиотехническим техникумом, Каменск-Уральским агропромышленным техникумом, Каменск-Уральским политехническим колледжем и Каменск-Уральским техникумом торговли и сервиса для того, чтобы привлекать на завод новые кадры.

Напомним, в 2024 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у Малика Гайсина в доход государства завода «Исеть». По данным надзорного органа, он, будучи депутатом Госдумы в 1995-1999 годах, использовал предприятие для личного обогащения, что нарушает антикоррупционное законодательство. Суд изъял у бывшего депутата 690 млн руб. убытков, которые, по версии надзора, государство понесло из-за его деятельности на посту генерального директора завода.

Ирина Пичурина