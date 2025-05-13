Внешний долг России сократился до минимума с 2006 года

По состоянию на 1 января 2025 года внешние заимствования РФ снизились до $290 млрд, сообщают «Известия» со ссылкой на статистику Центробанка (ЦБ). Эта сумма минимальная за 18 лет. В октябре 2006 года внешний долг составлял $269 млрд, пикового значения он достиг 1 июля 2014 года — $732 млрд руб. После этого шло его постепенное сокращение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Газета уточняет, что речь идет обо всех обязательствах перед иностранными игроками — странами, юрлицами, международными организациями и институтами. Показатель резко упал за последний квартал 2024 года — почти на 10%, или $19 млрд. Сейчас внешний долг включает заимствования органов госуправления ($19 млрд), ЦБ и банков ($95,5 млрд), а также прочих секторов экономики (в основном компаний, которые обращаются к зарубежным кредиторам,— $175,5 млрд).

В 2024 году госдолг России увеличился на 13,5%, достигнув 29,041 трлн руб., или 14,5% ВВП. Внутренний долг вырос на 2,929 трлн руб. (14,1%) и составил 23,742 трлн руб. Внешний долг в иностранной валюте снизился на $1,2 млрд, но в рублевом эквиваленте увеличился на 516 млрд руб. (10,8%), до $52,1 млрд (5,298 трлн руб.). В прошлом году Россия потратила на обслуживание долга рекордную сумму — 2,3 трлн руб.

О рисках для бюджета из-за роста расходов — в материале «Ъ FM» «Госдолг платежом красен».