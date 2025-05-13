В одном из домов Нурлата, где проживает мужчина-колясочник, добились установки пандуса. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нурлате добились установки пандуса для инвалида-колясочника

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Нурлате добились установки пандуса для инвалида-колясочника

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Нурлатская городская прокуратура после проверки в подъезде многоквартирного дома обратилась в суд с иском о нарушении прав гражданина с инвалидностью.

После этого исполком города Нурлат обязали устранить нарушение и обеспечить мужчине-инвалиду необходимые условия.

Дарья Сайфиева