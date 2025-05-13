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В Нурлате добились установки пандуса для инвалида-колясочника

В одном из домов Нурлата, где проживает мужчина-колясочник, добились установки пандуса. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

В Нурлате добились установки пандуса для инвалида-колясочника

В Нурлате добились установки пандуса для инвалида-колясочника

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Нурлате добились установки пандуса для инвалида-колясочника

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Нурлатская городская прокуратура после проверки в подъезде многоквартирного дома обратилась в суд с иском о нарушении прав гражданина с инвалидностью.

После этого исполком города Нурлат обязали устранить нарушение и обеспечить мужчине-инвалиду необходимые условия.

Дарья Сайфиева

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